Леди Гаге вернули похищенных собак

Двух похищенных собак Леди Гаги вернули певице. Об этом департамент полиции Лос-Анджелеса сообщил в Twitter.

«Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с представителями Леди Гаги», — говорится в сообщении.

Ранее певица пообещала заплатить полмиллиона долларов тому, кто вернет ее собак.

«Мои любимые собаки Коджи и Густав были украдены из Голливуда два дня назад. Мое сердце болит и я молюсь, чтобы моя семья снова стала целой, благодаря поступку доброты. Я заплачу 500 тысяч долларов за их безопасное возвращение. …Если вы купили или нашли их по незнанию, награда такая же. Я продолжаю любить тебя, Райан Фишер, ты рисковал своей жизнью, чтобы бороться за нашу семью. Ты навсегда герой», — написала певица в Instagram и опубликовала фото своих питомцев.

Напомним, 24 февраля неизвестные темнокожие мужчины напали на 30-летнего Райана Фишера — помощника американской поп-звезды Леди Гаги, когда он выгуливал на улице Лос-Анджелеса ее собак. Мужчина получил четыре пули в грудь и был госпитализирован в критическом состоянии. Нападавшим удалось скрыться с места преступления.

Французские бульдоги — довольно популярная и дорогая порода. Они стоят от 1,5 до 3 тысяч долларов, однако же цена собаки с хорошей родословной может достигать и 10 тысяч долларов.

Фото Instagram/ladygaga

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