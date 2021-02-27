Давно мечтала стать Блудовой: Виктория Булитко ошарашила рассказом о новом дерзком образе

Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко вскоре предстанет перед зрителями в образе светской певицы. «Елизавета Блудова» — новое амплуа актрисы в вечернем шоу «Dizel Night», сообщает СТБ.

Она призналась, что очень давно мечтала о подобном образе и детально себе его представляла: певица выступает с музыкальным бэндом на сцене овальной формы, свет софитов и зрительный зал. Все точь-в-точь, как в студии «Dizel Night».

Продюсеры Алексей Бланарь и Михаил Шинкаренко поддержали актрису. Так родился образ Елизаветы Блудовой.

«Это одно из внутренних состояний Вики. И история Блудовой — это тоже неспроста, это девичья фамилия её матери, то есть это собирательный образ из жизни. У нас такое ночное, точнее, шоу позднего вечера. И там должны быть вот такие образы. Это наш эксперимент и мы очень надеемся, что он понравится зрителю. Вика разноплановая актриса, она может играть абсолютно разные роли. И это здорово — такой другой в Украине нет», — рассказал продюсер Алексей Бланарь.

Виктория призналась, что влюбилась в эту роль, несмотря на то, что у актрисы и её образа практически нет ничего общего.

«Лиза Блудова и Вика Булитко — это абсолютно два разных человека. Вика — милая, добрая, светлая. А Елизавета — роковая женщина, которая точно знает, чего хочет: путевку на Мальдивы и мужа-миллионера. В отличие от скромной Вики», — рассказала Виктория Булитко.

Зрителей «Dizel Night» Елизавета Блудова будет радовать песнями о нелегкой женской судьбе, которые Виктория пишет вместе с авторами «Дизель Студио».

Как писали «ФАКТЫ», ранее участница команды «Дизель Студио» Яна Глущенко рассказала о предыдущем опыте перевоплощения в певицу. Тогда Яна участвовала в шоу «Большая разница», а в качестве объекта пародии был выбран клип «Ноченька». Учитывая, что в оригинальном клипе большую часть времени Тина Кароль снималась без одежды, то и в пародии этот момент был оригинально обыгран. По сценарию, Яна в образе Тины Кароль сидит обнаженная на сцене, а все части тела, не предназначенные чужому взору, закрывают своими телами артисты-мужчины.

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