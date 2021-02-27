Не только геморрой и камни в почках: стало известно о проблемах Гарика Харламова со здоровьем
Резидент Comedy Club Гарик Харламов после тяжелого развода с актрисой Кристиной Асмус столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.
Это выяснилось во время съемок шоу, когда Павел Воля объяснил присутствие на сцене кресла. Харламов подтвердил, что перенес операцию, пишет «Стархит».
Шоумен признался, что из-за малоподвижного образа жизни изрядно подкосил здоровье. Ему пришлось бороться с геморроем и терпеть невыносимые боли от камней в почках.
По атмосфере и тональности диалога зрителям сразу стало понятно, что это не очередная шутка, а рассказ о действительно имевших место событиях.
Развивать тему Харламов не стал.
Ранее Харламов выложил в соцсети милое видео с псом. Это минуты релакса, когда артист восстанавливает силы.
Фото /lenta.ru/245
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter