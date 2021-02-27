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Шоу-бизнес

«А ты говорила «упадем»: Лиза Галкина с ветерком покаталась на самокате с братом Гарри

12:05 27 февраля 2021
Лиза и Гарри

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина постоянно что-то придумывают и удивляют своих звездных родителей. Юморист Максим Галкин показал, как развлекаются двойняшки в просторном деревенском замке в Грязях.

На ролике видно, как Лиза Галкина в клетчатых брюках кюлотах и сером джемпере с белым воротничком забралась на самокат за Гарри, который лихо прокатил ее, а затем ловко остановил свое транспортное средство.

«Ну вот! А ты говорила, упадем-упадем», — мягко пожурил сестренку Гарри.

«Аккуратненько!» — в свою очередь, попросил детей заботливый отец.

Пользователи соцсети в очередной раз восхитились двойняшками, в том числе их внешним видом, хорошим воспитанием, дружбой. Они отметили, что Гарри, несмотря на возраст, уже джентльмен.

Напомним, что Лиза и Гарри ходят в первый класс, бегло говорят на французском, много читают, а писать научились еще до школы.

В одном из интервью Максим Галкин признался, что именно Алла Пугачева стала инициатором появления малышей на свет. Примадонна понимала, что Галкин со временем захочет почувствовать себя отцом. И не ошиблась. Детей для супругов родила суррогатная мама. О пополнении пара не распространялась. Знали только самые близкие, в частности, старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте.

Фото spletnik.ru/

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