Все только начинается: Винник рассказал о количестве сексуальных контактов в своей жизни

Кумир тысяч украинских женщин певец Олег Винник шокировал откровенным признанием о личной жизни. По словам Олега в интервью Дмитрию Гордону, его личный опыт позволяет говорить, что с возрастом удовольствие от секса становится все «кайфичнее».

«Интересно, может, в 100 (лет. — Авт.) еще лучше?» — задался он вопросом.

Также он согласился с мнением тех, кто говорит, что жизнь после 40−50 лет только начинается.

«Наверное, да. Главное — успевать чувствовать, почувствовать и понаслаждаться», — подчеркнул он, с сожалением отметив, что многие не позволяют себе получать удовольствие от жизни, стремясь к иллюзорным вершинам.

Напомним, Олег Винник стал одной из звезд фильма «Скажене весілля 3», допремьерный показ которого состоялся 24 февраля.

Фото Instagram Олега Винника



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