«Была танцовщицей в продюсерском центре»: Анна Кошмал рассказала, как оказалась в «Сватах»

В сериале «Сваты» украинская актриса Анна Кошмал сыграла внучку главных героев Женю Ковалеву, и эта роль стала настоящим прорывом для актрисы в мир большого кино.

В своих сторис Анна Кошмал пояснила, как получила роль в популярном сериале, пишет Teleprogramma.pro.

Так, во время общения с подписчиками один из них поинтересовался: «Как вы нашли себя в профессии?» — спросил ее один из поклонников.

«Я была танцовщицей в продюсерском центре. Кастинг-директор пришла к нам в поисках подходящего типажа на роль внучки „Сватов“. Нам записали „визитки“ и отобрали девчонок на кастинг. Дальше было несколько отборочных туров. Так я получила свою первую роль и нашла себя в профессии», — ответила актриса.

Еще один поклонник поинтересовался, какой вес у актрисы.

На этот вопрос она ответила лаконично: «Не взвешиваюсь». При этом Анна Кошмал разместила красивый снимок, на котором она стоит в халатике около белоснежной кровати. Звезда «Сватов», судя по всему, только проснулась. В кадре можно увидеть, как из-под халатика девушки выглядывают черные трусики.

Как отметила актриса, в свободное время она предпочитает лишние часы поспать.

Напомним, что текущим летом должна продолжиться работа над седьмой частью «Сватов». Причем сериал уже могли доснять, но в планы создателей вмешалась пандемия. Сегодня остается только гадать, когда заключительную часть сериала зрители увидят на экранах.

Напомним, ранее Кошмал очаровала поклонников, забыв надеть белье под просвечивающее платье

Фото Instagram Анны Кошмал

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