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Шоу-бизнес

«Сваты» подпортили карьеру: актер рассказал, как изменилась его жизнь после сериала

19:17 27 февраля 2021
Николай Добрынин

Съемки в сериале «Сваты» изменили жизнь Николая Добрынина. Актер не скрывает, что многие его знают именно по роли Митяя. При этом о серьезных ролях артисту пришлось забыть, пишет «СтарХит».

Так, в передаче Андрея Малахова артист рассказал, как ему удалось перевоплотиться в деревенского мужчину, который постоянно попадает в нелепые ситуации. По словам Николая Добрынина, еще в детстве он понял, что не боится выступать на сцене и не жалеет, что выбрал творческую профессию, ведь многие роли сделали его по-настоящему знаменитым.

Самый узнаваемый образ Николая Николаевича — Митяй Буханкин из «Сватов».

«Митяй — это все мои соседи в Таганроге, все дядьки, тетки. Все эти «тягонья», «ляконья». Это единственная моя комедийная роль. До этого говорили, что не умею играть комедии. А после «Сватов» говорят: «Он — Митяй! Ну, какие серьезные роли?» — добавил 57-летний артист.

По словам Добрынина, его семья обожает пересматривать сериал «Сваты». Наследница артиста Нина и вовсе считает Митяя самым интересным и смешным персонажем. Он же называет своим главным достижением семью.

Самая младшая дочь Добрынина родилась в третьем браке артиста. Сейчас Нине уже 12 лет, девочка учится в школе. Ее папе неважно, кем она станет в будущем, главное, чтобы ребенок был счастлив.

Напомним, ранее сериальная «Женя» (актриса Анна Кошмал) рассказала, как попала в кино и чем занималась до него.

Фото StarHit

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