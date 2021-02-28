Полюбил звезду «Первых ласточек»: сын Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева рассказал о своей возлюбленной

Сын известных украинских актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева Вячеслав, попробовавший себя в роли Захара в фильме «Скажене весілля 3», решил приоткрыть завесу над своей личной жизнью.

Так, в программе «Світське життя» юноша признался, что еще не женат, тем не менее, сердце его занято.

24-летний актер встречается со звездой сериала «Первые ласточки» Анастасией Рулой.

«У меня есть девушка, с которой я довольно долго в отношениях и мы живем вместе», — поделился парень.

В то же время «экранная жена» Вячеслава Екатерина Файн, также принявшая участие в интервью, призналась, что уже получила предложение руки и сердца от своего любимого и готовится к свадьбе.

При этом актриса поделилась, что если до съемок в ленте хотела пышную свадьбу и роскошное платье с длинным шлейфом, то сейчас ее предпочтения изменились.

«Хочу просто какое-то такое платье, только самые близкие люди рядом, но не 200−300 гостей», — сказала она.

Напомним, допремьерный показ третьей части «Скаженого весілля» состоялся 24 февраля и собрал топовых звезд украинского шоубиза.



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