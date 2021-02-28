«Икона стиля»: молодая жена Петросяна ошеломила новым элегантным образом

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна, которой пришлось сбегать от назойливых журналистов, хорошеет с каждым днем, что показала ее недавняя фотосессия в одной из московских студий. Некоторыми снимками женщина поделилась в Instagram.

На съемку мама Вагана надела миди-платье с гороховым принтом, бежевое пальто и коричневую классическую шляпу. Дополнили образ полупрозрачные ботильоны на высокой шпильке.

«Немножечко в образе», — подписала она пост.

Подписчики Татьяны пришли в восторг от снимков, не оставив практически ни одного негативного комментария.

«Икона стиля», «Как же Вам идет обувь на каблуке и платья», «Соблазнительная, манкая», «Очень красивая улыбка», — написали фолловеры.

Как известно, в 2018 году у Брухуновой начались отношения с Петросяном. Позже пара вступила в официальный брак.

Ради связи с молодой помощницей сатирик развелся с Еленой Степаненко после 30 лет совместной жизни. Весной 2020 года Татьяна подарила Евгению Вагановичу сына Вагана. Ходили слухи, что мальчика выносила суррогатная мать, однако Брухунова утверждает, что рожала сама.

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