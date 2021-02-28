Могилевская похвасталась жонглированием и показала «своего миллионера»

Начавшая год с преображения украинская певица Наталья Могилевская приняла участие в съемках программы «Світське життя», и решила спросить у поклонников, как смотрелась на экране.

«Кто вчера смотрел «Светскую Жизнь» на плюсах? Нужно ваше мнение! Я пересматривала и мне показалось, что неплохо жонглировала. Хотя в процессе съёмок было впечатление, что все плохо. Развейте моё сомнения: получилось или нет? Не зря же вспомнила прошлое из эстрадно-цирковой академии в выпуске программы «Светская жизнь», — написала она в Instagram.

Поклонники дружно похвалили свою любимицу: все было хорошо, жонглирует она прекрасно, как настоящая циркачка, а выглядела просто супер.

Обрадованная похвалой, Наталья запостила в другом своем аккаунте — в Facebook — фото с Тиной Кароль, Катей Осадчей, Ольгой Поляковой и другими украинскими знаменитостями, которые также участвовали в съемках.

В числе знаменитостей певица показала и Олега Рыжова, которого СМИ называют ее возлюбленным.

Напомним, что Наталье Могилевской 45 лет, детей у нее нет. Артистка была замужем за киевским бизнесменом Дмитрием Чалым, но брак продлился всего около года. Позже Могилевская рассказывала, что встречалась с предпринимателем Егором Долининым, но и эти отношения распались.

Фото Instagram Натальи Могилевской

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