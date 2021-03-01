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Шоу-бизнес

У взявшего за шею Тину Кароль Дана Балана увидели «волшебную палочку»

11:54 1 марта 2021
Дан Балан и Тина Кароль в предыдущем сезоне шоу

Дан Балан внезапно появился на схемках шоу «Голос країни. Перезавантаження», приковав к себе всеобщее внимание. Певец сделал фото на сцене с ведущими и всеми звездными судьями, причем Тину Кароль нежно обнял за шею. Фото появилось в аккаунте «Голос країни» в Instagram.

Поклонники знаменитости взорвались комментариями.

«Интересно, что же там делает Дан», «Ждем нокаутов с Тиной и Даном», «Спасибо за Даника», — написали они.

А одна из фанаток, пишущая под ником svitlana_murza, восторженно отозвалась о тандеме Дана и Тины Кароль.

«Балан+Кароль — это волшебная палочка», — решила она.

Напомним, Тина Кароль стала первым звездным тренером, который уже сформировал всю команду на шоу.

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