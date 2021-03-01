Отобранная для «Евровидения» песня вызвала «сатанинский» скандал на Кипре

Разгорелся громкий скандал вокруг песни El Diablo («Дьявол») в исполнении 26-летней греческой певицы Элены Цагрину, которая будет представлять Кипр на конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме. Многие жители острова обвинили авторов композиции в кощунстве и в прославлении сатаны.

В тексте песни, которая, как полагают многие местные верующие оскорбляет христианство, есть, к примеру, такие слова: «Я отдала свое сердце дьяволу — потому что он сказал мне, что я его ангел».

Как сообщает The Associated Press, один человек был арестован во время акции протеста возле здания, где располагается Вещательная корпорация Республики Кипр.

Ассоциация, представляющая богословов, преподающих в средних школах, выразила «отвращение» к песне. В стране уже учредили петицию, призывающую немедленно отозвать скандальную композицию.

В Вещательную корпорацию поступают телефонные звонки с угрозами «спалить ее дотла».

В соцсетях, многие защищают песню, утверждая, что в ней поется просто о любви.

Однако крайне правая политическая партия ELAM выступила с заявлением, в котором говорится, что, даже если текст песни и метафоричен, он все равно «нападает на нашу веру и оскорбляет ее».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный продюсер предрек судьбу украинцев на «Евровидении — 2021».

265

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter