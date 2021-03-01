27.86 / 28.05 33.51 / 33.90
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Отобранная для «Евровидения» песня вызвала «сатанинский» скандал на Кипре

12:32 1 марта 2021
Элена Цагрину

Разгорелся громкий скандал вокруг песни El Diablo («Дьявол») в исполнении 26-летней греческой певицы Элены Цагрину, которая будет представлять Кипр на конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме. Многие жители острова обвинили авторов композиции в кощунстве и в прославлении сатаны.
В тексте песни, которая, как полагают многие местные верующие оскорбляет христианство, есть, к примеру, такие слова: «Я отдала свое сердце дьяволу — потому что он сказал мне, что я его ангел».

Как сообщает The Associated Press, один человек был арестован во время акции протеста возле здания, где располагается Вещательная корпорация Республики Кипр.

Ассоциация, представляющая богословов, преподающих в средних школах, выразила «отвращение» к песне. В стране уже учредили петицию, призывающую немедленно отозвать скандальную композицию.

В Вещательную корпорацию поступают телефонные звонки с угрозами «спалить ее дотла».

В соцсетях, многие защищают песню, утверждая, что в ней поется просто о любви.

Однако крайне правая политическая партия ELAM выступила с заявлением, в котором говорится, что, даже если текст песни и метафоричен, он все равно «нападает на нашу веру и оскорбляет ее».


Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный продюсер предрек судьбу украинцев на «Евровидении — 2021».

265

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Руслан Евдокименко

«Зиму пережили!» Сын Ротару поделился радостью

Лиза Галкина

«Лялечка-кокетка»: Лиза Галкина весело станцевала на детском празднике

Оксана Марченко

Оксана Марченко могла погибнуть в Гидропарке: всплыли подробности

Юлия Бабич

Мать второй дочери Сенцова припомнила поцелуй с Олегом Винником

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер