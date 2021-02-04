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Шоу-бизнес

Известный продюсер предрек судьбу украинцев на «Евровидении – 2021»

19:06 4 февраля 2021
Go-A

О шансах украинской группы Go-A на конкурсе «Евровидении — 2021» рассказал ICTV известный продюсер Владимир Бебешко.

«В их случае я еще не до конца понял, что Go-A хотят сказать и как это воспримет Евровидение. Если они выйдут на сцену в масках, как в клипе Шум, я не думаю, что это будет кому-то интересно», — сказал Бебешко.

По его словам, группа может удивить лишь этническим пением, а таких исполнителей и так много.

«Их песню надо завернуть в правильную обертку и сделать шоу. Важно воссоздать настоящее этническое действо, чтобы это выглядело интересно на сцене. Так как у солистки группы очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью, из ребят — гуцулов. Важно использовать все украинские атрибуты, костюмы, странные обряды и народные инструменты. Именно этническое шоу с мольфарами может удивить и поразить европейскую публику, но нужно подойти к этому очень профессионально и ответственно», — считает продюсер.

Он уверен, что при классном шоу группы Go-A может войти в пятерку, но шансов на победу нет.

Напоминаем, из-за пандемии коронавируса в формат «Евровидения — 2021» внесены изменения.

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