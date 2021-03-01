Неожиданно: Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз

62-летний американский актер Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз. Его 37-летняя жена Хилария опубликовала в Instagram фотографию с шестью их общими детьми, включая новорожденного малыша, чье имя и пол пока не сообщались. Судя по розовой распашонке, можно предположить, что это девочка. Пресс-секретарь Болдуина подтвердил новость изданию People.

У Алека и Хиларии (в девичестве Томас), поженившихся в 2012 году, уже есть семилетняя дочь Кармен и четверо сыновей — пятилетний Рафаэль, четырехлетний Леонардо, двухлетний Ромео и Эдуардо, который появился на свет в сентябре 2020 года. В 2019 году супруга актера перенесла два выкидыша.

У Болдуина также имеется 25-летняя дочь-модель Айрленд от первого брака с кинозвездой Ким Бэсинджер.

Хилария, инструктор по йоге, пока не пояснила, как она сумела так быстро обзавестись новым младенцем. Возможно, его выносила суррогатная мать. Или же супруги решили усыновить младенца. Беременной миссис Болдуин в последнее время не видели. В ноябре прошлого года она говорила, что вряд ли они с мужем будут еще больше расширять семью.

Одно время Хилария, постоянно делившаяся подробностями своей частной жизни, стала реже появляться в соцсетях — после скандала, в центре которого она оказалась. Женщине пришлось признать, что она жила под вымышленным именем (на самом деле ее зовут Хиллари) и притворялась испанкой.

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