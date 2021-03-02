«Отпусти!» Расставшийся с женой ведущий сообщил о неприлично частых встречах с Тиной Кароль
Теле- и радиоведущий Слава Демин поделился в Instagram игривым видео с певицей Тиной Кароль.
На ролике певица берется рукой за лицо ведущего и тот, в конце концов, «кричит»: «Отпусти!».
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что обе знаменитости сейчас официально без пары.
Видео идет третьим в карусели:
«Мы стали неприлично часто встречаться», — подписал пост Демин.
На вопрос подписчиков, будет ли свидание, он ответил загадочно.
Как известно, не так давно Слава Демин развелся с женой Ксенией Мищенко после 13 лет брака. Слава отметил, что они с женой разошлись интеллигентно, оставшись в дружеских отношениях. Причиной Демин назвал быт, который сделал отношения токсичными. У бывших супругов есть 10-летний сын Влад.
Напомним, супруг Тины Кароль, продюсер Евгений Огир, умер весной 2013-го, когда ему было 33 года. У продюсера была онкология. Тина до сих пор не состоит в официальных отношениях Она воспитывает 13-летнего сына Вениамина. В СМИ часто намекают на роман Тины Кароль и певца Дана Балана. Но артисты ситуацию не комментируют.
Фото instagram.com/slavademin_official/819
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter