«Отпусти!» Расставшийся с женой ведущий сообщил о неприлично частых встречах с Тиной Кароль

Теле- и радиоведущий Слава Демин поделился в Instagram игривым видео с певицей Тиной Кароль.

На ролике певица берется рукой за лицо ведущего и тот, в конце концов, «кричит»: «Отпусти!».

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что обе знаменитости сейчас официально без пары.

Видео идет третьим в карусели:

«Мы стали неприлично часто встречаться», — подписал пост Демин.

На вопрос подписчиков, будет ли свидание, он ответил загадочно.

Как известно, не так давно Слава Демин развелся с женой Ксенией Мищенко после 13 лет брака. Слава отметил, что они с женой разошлись интеллигентно, оставшись в дружеских отношениях. Причиной Демин назвал быт, который сделал отношения токсичными. У бывших супругов есть 10-летний сын Влад.

Напомним, супруг Тины Кароль, продюсер Евгений Огир, умер весной 2013-го, когда ему было 33 года. У продюсера была онкология. Тина до сих пор не состоит в официальных отношениях Она воспитывает 13-летнего сына Вениамина. В СМИ часто намекают на роман Тины Кароль и певца Дана Балана. Но артисты ситуацию не комментируют.

Фото instagram.com/slavademin_official/

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