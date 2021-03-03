Снимали на телефон, болтали: Алла Пугачева с мужем наплевали на старания певца на концерте

Российский модельер Вячеслав Зайцев решил пышно отметить свое 83-летие. По этому случаю был организован концерт, а в зале отеля «Советский» собрались самые известные российские звезды. Впрочем, не всем приглашенным концерт пришелся по душе. Так, Алла Пугачева с Максимом Галкиным откровенно скучали. Пока именинник наслаждался выступлениями певцов, Примадонна с мужем активно селфились, гримасничали в объектив и почти не обращали внимание на происходящее на сцене. Это хорошо видно по тем видео, что Галкин опубликовал в историях на своей странице в Instagram.

Что касается остальных гостей (а к Зайцеву на праздник были приглашены Лев Лещенко, Анита Цой, Надежда Бабкина), то они никак не показали, что остались не в восторге от музыки. Собравшиеся активно аплодировали выступавшим. Фото с виновником торжества были сделаны уже после того, как закончилась концертно-музыкальная часть праздника.

Напомним, Алла Пугачева для визита на день рождения к Зайцеву надела яркую шляпу-цветок, нацепила красную вуалетку и ужаснула поклонников. Фанаты признавались, что их напугало сходство Примадонны с уже покойными звездами, например, с Людмилой Гурченко.

Фото maxgalkinru/Instagram

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