Вышедшая в зал Наталья Могилевская публично опозорилась с «модным словом»

Певица Наталья Могилевская дала после карантина концерт в Полтавской области, во время которого показала пробелы в своем образовании.

В Instagram она выложила видео, на котором знакомится со зрительницей в зале по имени Оксана — певица задает вопрос о ее профессии.

Услышав же, что та работает провизором, певица приходит в восторг от «нового» слова.

«Провизор? А это вот что? Это какое-то очень модное слово», — говорит Могилевская, обращаясь к женщине.

Та отвечает, что работает в аптеке.

«То есть вы знаете про все лекарства? А почему окуметил (глазные капли) пропал? Мне нужно было купить подружке голубые такие капельки, привезти в Индию, так я его не нашла», — пожаловалась Могилевская под смешки из зала.

Напомним, ранее певица показала фото с возлюбленным.

1266

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter