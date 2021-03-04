Вышедшая в зал Наталья Могилевская публично опозорилась с «модным словом»
Певица Наталья Могилевская дала после карантина концерт в Полтавской области, во время которого показала пробелы в своем образовании.
В Instagram она выложила видео, на котором знакомится со зрительницей в зале по имени Оксана — певица задает вопрос о ее профессии.
Услышав же, что та работает провизором, певица приходит в восторг от «нового» слова.
«Провизор? А это вот что? Это какое-то очень модное слово», — говорит Могилевская, обращаясь к женщине.
Та отвечает, что работает в аптеке.
«То есть вы знаете про все лекарства? А почему окуметил (глазные капли) пропал? Мне нужно было купить подружке голубые такие капельки, привезти в Индию, так я его не нашла», — пожаловалась Могилевская под смешки из зала.
Напомним, ранее певица показала фото с возлюбленным.1266
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter