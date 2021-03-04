Дочь Ани Лорак оказалась «на разрыв» между матерью и отцом

Певица Анти Лорак и ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу пытаются проводить время со своей дочерью Софией, и при этом девочке приходится буквально «разрываться» между родителями. Это видно из сториз Instagram Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу.

Так, Мурат на днях приехал в Москву повидаться с Софией. В сториз он публикует фото и видео того, как проводит с ней время.

При этом вчера у Ани Лорак прошла презентация ее концерта «Дива» в новом формате. Певица взяла дочь с собой.

Напомним, Мурат Налчаджиоглу отдохнул в Карпатах со своей новой возлюбленной.

Фото из Instagram Ани Лорак

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