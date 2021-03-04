«Еще не видели?» Таисия Повалий предстала в «эротичном» образе

Певица Таисия Повалий, в свое время призывавшая голосовать за Виктора Януковича, решила порадовать подписчиков и опубликовала видео в непривычном образе. Артистка разместила ролик в сториз Instagram.

«Вы в маске меня еще не видели? Это выглядит очень эротично», — говорит Таисия Повалий на видео. При этом видно, что она находится в салоне самолета.

Ранее сообщалось, что хирург рассказал подробности пластических операций Таисии Повалий По словам медика, если певица продолжит совершенствовать внешность, то это нарушит архитектуру и гармонию лица, даст одутловатость и отечность, сделает подбородок тяжелым.

Напомним, Повалий призналась, что ее брак с продюсером Игорем Лихутой был заключен ради получения квартиры.

Фото из Instagram Таисии Повалий

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