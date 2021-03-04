Суд отказался разводить Алибасова с Шукшиной

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина остаются мужем и женой — суд отменил решение о расторжении брака. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Отмена расторжения брака Алибасова и Шукшиной произошла по иску супруги.

«Сегодня прошло заседание по отмене развода Бари Алибасова с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Юридически оно было чисто номинальным, так как Лидия Николаевна просила моего отца из репутационных соображений отдать ей право стать инициатором развода, и после него адвокат Шукшиных мог по закону в одностороннем порядке аннулировать этот суд. Вопрос был в порядочности оппонентов. Будут ли они соблюдать договоренности по разводу? К сожалению, Шукшина решила отменить свой иск, и отец теперь в бешенстве, ведь он уже год не может вывести из-под удара свою недвижимость», — посетовал сын Алибасова Барри-младший, сообщает СтарХит.

Напомним, Алибасов в видеообращении умолял Шукшину о разводе.

Фото из Instagram Бари Алибасова

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