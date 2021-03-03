«Лежачий» Алибасов умоляет Шукшину о разводе

Бари Алибасов записал видеопослание к супруге Лидии Шукшиной, в котором просит официальную супругу не противиться их разводу. Как свидетельствует геолокация, запись сделана в Калининграде, где продюсер находится под присмотром сына в настоящее время.

По его словам, их с актрисой браком начали пользоваться окружающие ее злоумышленники — ради пиара и чтобы получить еще 25% наследства Алибасова.

«Я тебя очень прошу не мешать в оформлении нашего развода, который ты сама и инициировала… Так мы сможем сохранить наши дружеские отношения на всю оставшуюся жизнь, как мы с тобой и планировали», — заявил исхудавший продюсер.

При этом он также заверил, что любит жену тебя «так же сильно, как и последнюю четверть века».

Напомним, после того, как Бари Алибасов-младший нашел для звездного папы хорошего реабилитолога из Донецка, тот неожиданно оценил медика как женщину и всерьез ею увлекся. При этом уже 5 марта в Калининград должна приехать мать Бари-младшего Елена Уронич, которая планирует жить в одной квартире с продюсером.

Помощь ему действительно необходима, так как уже по приезду в Калининград Алибасов неудачно упал с лестницы и сломал ногу

Фото МК



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