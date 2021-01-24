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Снова вместе: Федосеева-Шукшина подала документы на отмену развода с Алибасовым

9:25 24 января 2021
Семейное фото

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов намерены воссоединиться и наладить отношения. Так, народная артистка решила отозвать решение суда о разводе, а основатель группы «На-на», в свою очередь, отказался от претензий на ее квартиру. Они вместе позвонили адвокату актрисы и озвучили свое волеизъявление, пишет КП.

«Мы подали апелляционную жалобу на решение суда о разводе. Собеседование сторон еще не назначено, жалобу пока не рассмотрели», — рассказала адвокат Юлия Вербицкая.

Напомним, суд о разводе состоялся в конце прошлого года, но еще не вступил в силу. Он стал следствием судебной тяжбы за 1-комнатную квартиру Шукшиной в Новой Москве, которая была подарена Алибасову, а потом быстро переписана им на помощника. Юрист Лидии Николаевны выиграл суд, а Алибасов подал апелляцию, желая оспорить его резюме.

Недовольными таким положением вещей остались родственники Бари. В случае, если Шукшина вновь станет супругой Алибасова, она сможет претендовать на наследство продюсера. Таким образом, его сыну — Бари-младшему —достанется меньшая часть, чем он мог бы получить при ином раскладе.

Сейчас окружение 73-летнего продюсера пытается удержать его от неверного шага. Сам Бари, судя по всему, не до конца осознает суть происходящего, поскольку сконцентрирован на своем здоровье. Так, 22 января его госпитализировали в реанимацию одной из московских больниц. Причем инициатива о госпитализации исходила от сына знаменитости, по словам которого у отца отмечается ухудшение памяти, а также нарушение кровообращения.

Фото СтарХит

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