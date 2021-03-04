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Шоу-бизнес

Известный шоумен заявил о похищении тела Жанны Фриске

15:39 4 марта 2021
Фриске

Могила известной российской певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе давно пустует. Об этом заявил бывший участник группы «Ленинград», а ныне глава «Союза профессиональных ритуальных агентов» Стас Барецкий, передает ФАН.

Артист якобы получил эти сведения от друга, работающего на кладбище в Балашихе, который рассказал, что тело Фриске выкопали и утащили.

По словам Барецкого неизвестно, кто именно и зачем забрал останки известной певицы. Он предполагает, что это могут быть как фанаты, так и сектанты. Захоронение якобы раскопали буквально на третий или четвертый день после похорон. Но чтобы не вызывать шумихи, могилу закопали и не предали огласке.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года. Причиной смерти сорокалетней певицы стала неоперабельная опухоль головного мозга. Поклонницы известной артистки каждую зиму устраивают на ее могиле странные ритуалы, что очень беспокоит родных певицы.

О скандальном шоумене Стасе Барецком известно, что он собирался начать съемки третьей части криминальной драмы «Брат», которая в Украине запрещена к показу. При этом на сайте проекта сообщалось, что сыграть в фильме можно за деньги. Так, за главную роль придется заплатить 5 миллионов рублей, а за второстепенные — по 2,5 миллиона. У кинематографистов эта новость вызвала шок и негативную реакцию.

Фото eg.ru/

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