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Шоу-бизнес

«Приехал в Киев как миленький»: Киркоров рассмешил экс-мужа Лорак историей про «Евровидение»

12:41 5 марта 2021
Филипп Киркоров

В четверг, 4 марта, певец Филипп Киркоров презентовал в Москве новую песню и при этом рассмешил Мурата Налчаджиоглу. Бывший муж певицы Ани Лорак разместил это видео в своем Instagram.

Филипп Киркоров проводил презентацию в Москве своей песни SHUGAR, которую он сделал для певицы Натальи Гордиенко, чтобы она с ней представила Молдову на «Евровидении-2021». На встречу, кроме прочих, пришел экс-супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу. Он сидел в одном из первых рядов и снимал действо на телефон. При этом его рассмешила история, рассказанная Киркоровым о том, как он сочинил песню, и его пригласили привезти ее в столицу Украины.

«И я приехал в Киев как миленький», — сказал Киркоров, что вызвало смех у Налчаджиоглу.

Киркоров уже 15 лет организовывает песни и номера для «Евровидения» исполнителей, причем не только от России.

Напомним, Филипп Киркоров — фигурант базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины. Он посещал оккупированный Крым.

Ранее сообщалось. что Налчаджиоглу и Ани Лорак буквально «рызрывают» дочь Софию.

Фото из Instagram Филиппа Киркорова

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