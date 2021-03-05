Дорофеева явилась публике с матерным словом под глазом

Певица Надя Дорофеева представила новый музыкальный релиз и предстала на его обложке с нецензурным словом, написанным под глазом. Информацию об альбоме и музыкальную стори к нему певица опубликовала в своем Instagram.

«А tebe… этот случай знаком практически каждой из нас: твои мысли о нём, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он — нет, ты влюблена, а ему…. Но ты всё равно не жалеешь, что когда-та сказала ему да…» — написала Надя Дорофеева.

Она сказал что музыкальная стори, открывает ее мини-альбом Dofamin. На фото у певицы под глазом латиницей написано матерное слово.

Ранее Дорофеева привела в восторг многочисленных поклонников, залив в сеть еще один трек из нового мини-альбома.

Фото из Instagram Нади Дорофеевой

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