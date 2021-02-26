27.82 / 28.01 33.63 / 34.02
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дорофеева «слила» трек нового хита: поклонники в восторге

18:45 26 февраля 2021
Дорофеева

Певица Надя Дорофеева в Instagram заинтриговала поклонников треком своей новой песни. В соцсети она опубликовала ролик, подписав его словами: «Осторожно, слив трека!!! 05.03 открою вам первую музыкальную стори моего EP».

Дорофеева в белой майке с темными волосами на красноватом фоне спела несколько слов будущего хита.

«Перечитал мои мысли, а они все … о тебе», — поет Надя.

Поклонники радостно отреагировали на новость о премьере и в комментариях пишут, что уже не могут дождаться выхода песни в свет.

Ранее фанаты интересовались у Дорофеевой, когда она уже представит новую песню. Несмотря на то, что скандальный клип «Горит» набрал десятки миллионов просмотров, он фанатам уже «надоел».

Фото Instagram/nadyadorofeeva

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
винник

Гладил по лицу, посадил на колени: Олег Винник встретился с бывшей девушкой

Фрагмент предвыборной агитации

Осталось добавить красный платок и маузер: «слуга народа» шокировала дресс-кодом в Раде

Оля Полякова

При живом муже: Данилко не сдержал рук перед нагнувшейся Поляковой

Дан Балан

Дан Балан зажег на свадьбе Иванны Онуфрийчук: счастливая невеста показала видео

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер