Дорофеева «слила» трек нового хита: поклонники в восторге

Певица Надя Дорофеева в Instagram заинтриговала поклонников треком своей новой песни. В соцсети она опубликовала ролик, подписав его словами: «Осторожно, слив трека!!! 05.03 открою вам первую музыкальную стори моего EP».

Дорофеева в белой майке с темными волосами на красноватом фоне спела несколько слов будущего хита.

«Перечитал мои мысли, а они все … о тебе», — поет Надя.

Поклонники радостно отреагировали на новость о премьере и в комментариях пишут, что уже не могут дождаться выхода песни в свет.

Ранее фанаты интересовались у Дорофеевой, когда она уже представит новую песню. Несмотря на то, что скандальный клип «Горит» набрал десятки миллионов просмотров, он фанатам уже «надоел».

Фото Instagram/nadyadorofeeva

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