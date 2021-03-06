Больше не будут думать, что гей: сын Билык вырос и намерен жениться

Сыну Ирины Билык от ее второго мужа Глебу Оверчуку уже исполнился 21 год, и он не только превратился из маленького мальчика в высокого привлекательного юношу, но и намерен жениться на своей невесте Алисе, пишет JetSetter.ua.

По его словам, со своей нынешней избранницей Алисой он познакомился еще в школе, однако встречаться они начали после длительной дружбы.

«До Алисы у меня никогда не было серьезных отношений, и очень многие люди думали, что я гей», — признался парень.

Глеб подчеркнул, что не привык постоянно менять партнеров, поэтому в отношениях сразу был настроен серьезно.

«Я не тот, кто любит менять партнеров каждый день, поэтому сразу имел серьезные намерения. Мы встречаемся уже пять лет, почти все это время живем вместе и нам вдвоем очень хорошо», — сказал он.

Парень уже успел сделать девушке предложение.

«Сделал ей предложение сломанным „горлышком“ от бутылки из-под пива. Помолвка состоялась в Японии, и я очень долго готовился к этому событию… А вообще, очень счастлив, что это произошло», — признался Глеб.

Он также признался, что они с Алисой пока не планируют большую и пышную свадьбу, хотя его родители их постоянно подталкивают к проведению торжества.

«Пока мы не планируем ничего делать, хотя мои родители нас к этому постоянно подталкивают. Мы объяснили свою позицию, и они с пониманием отнеслись к тому, что это не их дело», — поделился Глеб.

Он добавил, что они с невестой хотели бы провести праздник в Крыму, откуда Алиса родом. Впрочем, пока что у пары нет такой возможности.

Как писали «ФАКТЫ», украинская певица Ирина Билык недавно поздравила с днем рождения своего мужа, российского режиссера азербайджанского происхождения Аслана Ахмадова, которому исполнилось 48 лет. Также Билык впечатлила фолловеров эпатажным образом.

121

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter