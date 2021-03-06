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Шоу-бизнес

«С мамулечкой»: Лиза Галкина восхитила поклонников шикарными волосами

15:31 6 марта 2021
Лиза Галкина

В одном из фанатских аккаунтов Лизы Галкиной появился редкий кадр из жизни семейства Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

На нем девочка, одетая в джинсовый костюм c Микки Маусом и нежно-розовые ботиночки с меховой опушкой, что-то объясняет Примадонне, держа в одной руке папку для бумаг и жестикулируя другой. Алла Борисовна внимательно слушает дочь, не скрывая при этом своего удивления.

«С мамулечкой», — говорится в подписи к снимку.

Фолловеры тут же обсудили фото. В комментариях они порассуждали на тему того, что происходит на снимке, и лишний раз напомнили, что очень любят их семью.

«Какие красивые волосы у Лизы!»; «Что-то маме толкует, ручкой пытается помочь донести. Лизочка, умничка!» — написали фолловеры.

В то же время нашлись и те, кто попытался испортить впечатление от снимка — дескать, мама девочки смотрится как ее бабушка и в том же духе.

Впрочем, их голоса потонули в дружном хоре поклонников звездного семейства.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин души не чают в детях, охотно проводя с ними время в играх и учебе, помогая готовить уроки, а также узнать новые факты об устройстве мира.

Фото Instagram фан-клуба Лизы Галкиной

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