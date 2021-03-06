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Очень спортивные дети: Лиза Галкина занялась йогой, а Гарри — «разбиванием головой кирпичей»

11:11 6 марта 2021
Лиза и Гарри Галкины

Семилетние Лиза и Гарри Галкины не только виртуозно играют на фортепиано, говорят по-французски, рисуют, но и регулярно делают зарядку, а также занимаются физкультурой.

При этом, как живые дети брат с сестрой любят пошалить и посмеяться вместе.

Как это обычно происходит, их отец Максим Галкин показал в Instagram.

Так, однажды утром Лиза пришла вместе с братом в спортзал и начала стелить коврик.

«Что ты делаешь?» — спросил ее брат.

«Я йогой занимаюсь», — ответила Лиза.

Она приняла позу лотоса и попыталсь медитировать. Но Гарри начал нарушать тишину и смеяться, а отец за кадром — задавать лишние вопросы. И Лиза не выдержала:

«Дайте сосредоточиться!» — попросила дочка Пугачевой.

За кадром смех Гарри, кажется, разгорался еще сильнее — мальчик почему-то не мог успокоиться. И тем самым сильнее мешал Лизе медитировать.

На другом видео Максим показал, как в занятиях спортом преуспел уже братик — он не только делал замысловатые прыжки, но и начал «разбивать головой кирпичи» — к счастью, они оказались не настоящими.

Напомним, что у каждого из ребят есть собственные увлечения. Например, Лиза обожает модничать и часто устраивает примерки нарядов как своих, так и маминых. А Гарри тянет к мужской работе: починить электропроводку с отцом, откинуть снег во дворе замка, заняться выжиганием по дереву.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Гарри растрогал свою маму Аллу Пугачеву до слез, подарив ей роскошный букет цветов и пакет с презентами, а Лиза Галкина весело станцевала на детском празднике.

Фото: Instagram/elizaveta_galkinaa

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