Коту сделали накладную попу, а Зиброву написали английские слова по-русски: каким будет первый выпуск «Липсинк баттла»

С 6 марта на одном из телеканалов стартует шоу пародий «Липсинк баттл», в котором, как обещают продюсеры, звезды вернутся в детство и попытаются спародировать своих кумиров. Об особенностях нового шоу рассказал его режиссер Руслан Махов, пишет «КП в Украине».

По его словам, «липсинк» — это синхронное движение губ с музыкой или другими словами, исполнение песни под фонограмму. По формату шоу «Липсинк баттл» известные личности перевоплощаются в популярных артистов и «липсят» их главные хиты. Участники разобьются на пары и устроят настоящую битву за звание лучшего пародиста.

Среди них режиссер особо отметил Елену Кравец, которая сумела справиться с перевоплощением в Тину Тернер, хотя та ходит по сцене немного на согнутых ногах, и имеет много разных фишек в запасе.

Жене Коту довелось превратиться в женщину, и хотя он имеет немалый танцевальный опыт, на каблуках до этого никогда не стоял. К тому же танцора пришлось нарядить в костюм с накладной «пятой точкой».

Instagram-stories Евгения Кота

Но сложнее всего, по мнению режиссера, пришлось Павлу Зиброву, который практически не знает английского языка.

«Раскрою небольшой секрет: для него мы английские слова прописывали русскими буквами. В результате Павлу Николаевичу удалось очень здорово перевоплотиться, передать все характерные движения Фредди Меркьюри, а это — хуковые движения, стойки, выпады», — рассказал Махов.

Участницей первого эпизода 6 марта станет гимнастка Анна Ризатдинова, которая предстанет перед зрителями в образе Оли Поляковой. А сразится она с теннисисткой Элиной Свитолиной (спортсменка перевоплотится в MONATIKа). Следующими за звание лучшего пародиста страны будут бороться Александр Эллерт и Ксения Мишина. «Холостячка» «станет» Олегом Винником и исполнит «Вовчицю», а Эллерт примерит образ Бритни Спирс. Также в первом эпизоде мы увидим баттл между Юрием Ткачом и Игорем Ласточкиным.

Напомним, ранее Ксения Мишина пообещала ответить на вопрос о своей беременности ведущему «Липсинк баттла» Алексею Потапенко, но Александр Эллерт испортил сюрприз.

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