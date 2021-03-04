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Шоу-бизнес

Эллерт испортил интригу с беременностью Мишиной

8:28 4 марта 2021
Ксения Мишина

«Холостячка» Ксения Мишина стала одним из участников шоу пародий «Липсинк Баттл». Во время съемок первого эпизода шоу ей пришлось отвечать на вопрос ведущего Алексея Попапенко («Потап») о беременности от Александра Эллерта.

В ответ актриса (кстати, в кадре она примерила образ Олега Винника) вновь пообещала показать фотосессию, в которой будут раскрыты все карты.

Видео со съемок эпизода появилось в Instagram lipsyncbattle_ua.

Впрочем, фолловеры быстро развеяли интригу, сославшись на слова Эллерта в подкасте. Там он ообщил, что он с Мишиной не планируют беременеть и рожать ребенка как минимум в 2021 году.

Напомним, премьера «Липсинк Баттл» назначена на 6 марта. Участники проекта разобьются на пары и устроят настоящую битву за звание лучшего пародиста. Каждую звёздную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы и т. д. Известно, что участниками шоу станут Елена Кравец, Маша Ефросинина и Павел Зибров и другие знаменитости.

Фото СТБ

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