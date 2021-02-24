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Шоу-бизнес

«Ну не скрывайте красивый животик этими плавищами»: Мишину снова раскритиковали за купальник

11:51 24 февраля 2021
Ксения Мишина

Экс-«холостячка» Ксения Мишина, которую подписчики раскритиковали за купальник в стиле «50+», получила новую порцию критики.

В Instagram актриса выложила философский пост, в котором написала, что не относится к категории людей, «сделавших себя сами», и о тех, кто сыграл в ее жизни важную роль.

«Да, я много раз оказывалась наедине с обстоятельствами, когда нужно было быть сильной и самостоятельной. Но и тысячи раз рядом были другие люди, которые в той или иной форме оставили свои отпечатки на мне, моем успехе, моей карьере, а кто-то и шрамы на моем сердце», — написала актриса.

Пост она проиллюстрировала фотографией, сделанной на пляже в Доминикане. Ксения сидит на песке в том же купальнике, который ранее не понравился фолловерам. На что ей в очередной раз и указали.

Недавно избранник «холостячки» Ксении Мишиной Александр Эллерт заявил, что у них «с Ксю свадьба». Александра пригласили быть ведущим на свадьбе — торжества проходили в том же зале, где и финал конкурса «Холостячка». Назвав это место «знаковым», Эллерт потребовал от Мишиной, чтобы та «бегом» появилась в любом виде.

Фото со странички Ксении Мишиной в соцсетях.

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