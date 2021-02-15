«Ужасный купальник» Мишиной возмутил подписчиков
«Холостячку» Ксению Машину, которая с отдыха в Доминикане радовала подписчиков разными фото и видео, раскритиковали за «купальник 50+».
Мишина сфотографировалась на фоне бирюзовой воды в довольно закрытом бикини мрачного серо-черного цвета. К тому же рисунок топа и трусиков подошел бы больше для работы в офисе, чем для отдыха на сказочном острове.
Похоже, Ксения и ее избранник побывали на экскурсии на тропическом острове Саона. На одном из фото актрисы видна рука ее избранника.
«На первый взгляд может показаться, что на отдыхе я запустила свою правую ногу, но на самом деле это просто моя вторая половинка», — сообщила Ксения.
Подписчикам лук «холостячки» категорически не понравился. На что Ксения смогла ответить с юмором.
Напомним, Мишина и Эллерт вернулись с Доминиканы в День святого Валентина. Актриса трогательно призналась в любви своему избраннику.
Фото Instagram/misha.k.ua
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