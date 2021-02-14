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Шоу-бизнес

Обнимай, целуй и буди среди ночи: Ксения Мишина трогательно призналась в любви своему избраннику

15:35 14 февраля 2021
Мишина и Эллерт

Бывшая «холостячка» Ксения Машина и ее избранник Александр Эллерт возвращаются из Доминиканы, где они с детьми провели отпуск.

Воспользовавшись последними минутами под гостеприимным тропическим небом, Ксения решила в День Святого Валентина еще раз признаться в любви Александру.

Мишина, зная, что большую часть 14 февраля она проведет в самолете, пишет, что как обычно, будет бояться, а Эллерт снова будет «держать ее за руку и утешать смешными историями».

«Я люблю тебя, Александр Эллерт, и хочу, чтобы ты еще крепче меня обнимал, еще чаще целовал и никогда не переставал будить среди ночи сонными словами „люблю тебя“», — написала Ксения.

Подписчикам такое признание в любви очень понравилось. Они желают паре счастья и называют Мишину и Эллерта самой крутой парой года.

Напомним, Ксения Мишина активно публиковала фото и видео из Доминиканы. Отпуск она назвала «путешествием души».

Фото Instagram/misha.k.ua

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