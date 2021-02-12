«Вряд ли я была бы худенькой»: Мишина с Эллертом представили, как нарожают девять детей

Экс-холостячка Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт, отдыхающие с детьми в Доминикане, представили себя многодетными родителями.

Ксения выложила в сториз в Instagram видео, как Александр, окруженный местными детьми, строит замки на пляже.

Эллерт, «вооружившийся» лопатой, отправился на берег, где его тут же окружили девять ребятишек. Мишина, снимавшая это на видео, заметила, что если бы у них было столько детей, она вряд ли была бы такой стройной, как сейчас.

Вместе с Мишиной и Эллертом отдыхают дети — сын актрисы Платон и дочь ее избранника Эля.

Ксения Мишина активно «постит фоточки» из Доминиканы и считает отпуск «путешествием души».

А недавно она выложила в соцсети «постельное» видео с Александром Эллетром.

Фото со странички Ксении Мишиной в социальных сетях.

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