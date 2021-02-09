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Шоу-бизнес

Заспанная Мишина опубликовала постельное селфи с Эллертом

4:28 10 февраля 2021
Ксения Мишина

«Холостячка» Ксения Мишина с сыном Платоном, избранником Александром Эллертом и его дочерью Элей отправившаяся в отпуск в Доминикану, показала «доброе любимое утро» в постели.

В сториз в Instagram заспанная Мишина обнимает Эллерта. Кто автор фото — не понятно.

Поездку в Доминикану Ксения называет «путешествием души» и активно выкладывает в соцсети отпускные фотографии. Актриса признается, что ей «в кайф просыпаться не по будильнику, а потому, что срочно захотелось фруктов».

Ксения «отрывается», купаясь в океане, загорая и валяясь на пляже. Ей по вкусу кокосовое молоко и сочные южные фрукты. А еще она «выгуливает» купальники и просил Александра Эллерта делать красивые фотографии.

Фото Ксении Мишиной из социальных сетей.

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