27.64 / 27.86 33.09 / 33.49
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ксения Мишина «весьма вызывающе» забралась на пальму

14:48 8 февраля 2021
Мишина

«Холостячка» Ксения Мишина, которая вместе со Александром Эллертом проводит отпуск в Доминикане, публикует фото из поездки, которую она назвала «Путешествие души».

При этом актриса призналась, что любит работать!

«Достигать своих целей — невероятное удовольствие и серьезный плюсик к уверенности в себе и в светлом будущем», — уточнила она.

Рассказала Ксения и о своем отношении к отдыху. Она считает его необходимой частью по пути к своим целям.

«Какой же это кайф просыпаться не по будильнику, а потому, что срочно захотелось фруктов. Идти просто куда глаза глядят, останавливаться у каждого красивого кустика и просто наблюдать! Просто наслаждаться каждой секундой. Вдыхать непривычные запахи цветущих растений», — пишет артистка, отмечая, что чувствует, как наполняется силой.

Напомним, Мишина и Эллерт отдыхают вместе с сыном Ксении Платоном и дочерью Эллерта Элей. Актрисе приносит удовольствие общаться с детьми.

«А как по-особенному, смесью соли и сладостью ветра пахнут детские макушки… Обожаю, этот ни с чем не сравнимый запах. Открывать мир своим детям, открывать свое сердце с каждым новым впечатлением, открывать любимого в совершенно новых обстоятельствах. Путешествия это всегда про развитие, хоть и про тотальный релакс», — так закончила свой пост Ксения.

На признание любимой о детских макушках отреагировал Александр Эллерт.

Накануне поездки Ксения Мишина получила еще одно признание в любви от своих мужчин.

Фото Instagram/misha.k.ua

840

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Доменика Ющенко

Внучка Ющенко после провала на шоу «Голос країни» сделала заявление

Тина Кароль

«Я буду плакать»: Тина Кароль ответила оскандалившейся Оле Поляковой

Алла Пугачева

"Любимая загорает": Галкин тайком снял похудевшую Пугачеву в купальнике

Алла Пугачева и Максим Галкин

Жизнь до Аллы: стало известно, за кем ухаживал Максим Галкин в молодости

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер