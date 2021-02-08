Ксения Мишина «весьма вызывающе» забралась на пальму

«Холостячка» Ксения Мишина, которая вместе со Александром Эллертом проводит отпуск в Доминикане, публикует фото из поездки, которую она назвала «Путешествие души».

При этом актриса призналась, что любит работать!

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«Достигать своих целей — невероятное удовольствие и серьезный плюсик к уверенности в себе и в светлом будущем», — уточнила она.

Рассказала Ксения и о своем отношении к отдыху. Она считает его необходимой частью по пути к своим целям.

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«Какой же это кайф просыпаться не по будильнику, а потому, что срочно захотелось фруктов. Идти просто куда глаза глядят, останавливаться у каждого красивого кустика и просто наблюдать! Просто наслаждаться каждой секундой. Вдыхать непривычные запахи цветущих растений», — пишет артистка, отмечая, что чувствует, как наполняется силой.

Напомним, Мишина и Эллерт отдыхают вместе с сыном Ксении Платоном и дочерью Эллерта Элей. Актрисе приносит удовольствие общаться с детьми.

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«А как по-особенному, смесью соли и сладостью ветра пахнут детские макушки… Обожаю, этот ни с чем не сравнимый запах. Открывать мир своим детям, открывать свое сердце с каждым новым впечатлением, открывать любимого в совершенно новых обстоятельствах. Путешествия это всегда про развитие, хоть и про тотальный релакс», — так закончила свой пост Ксения.

На признание любимой о детских макушках отреагировал Александр Эллерт.

Накануне поездки Ксения Мишина получила еще одно признание в любви от своих мужчин.

Фото Instagram/misha.k.ua

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