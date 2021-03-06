«Плакала с ним от счастья»: бывшая супруга Андрея Богдана рассказала о браке с экс-главой ОП

Бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана стала одной из звезд первого эфира 11 сезона романтического реалити «Холостяк» на телеканале СТБ. Она решилась попробовать завоевать сердце 31-летнего харьковского бизнесмена, учредителя логистической компании Михаила Заливако, пишет НВ.

О своем бывшем девушка рассказала, что начало их отношений было сказкой, но спустя полтора года в браке пришло разочарование.

«Чтобы меня завоевать и удивить, он часто предпринимал интересные стратегии. Летали на воздушном шаре, запускал салюты, путешествия в разные страны мира. С ним я узнала, как это — плакать от счастья. Он мне подарил весь мир. Я мечтала попасть в Нью-Йорк, и он осуществил эту мечту. Свадьба была в райском месте — в Индонезии, на острове Бали. Все было просто сказочно. Но со временем сказка закончилась. Было сильное разочарование в человеке», — откровенничала брюнетка.

Она также призналась, что сама была инициатором разрыва отношений.

Анна работает в туристическй компании, и во время знакомства подарила Михаилу сертификат на активное времяпровождение, сообщив, что сама мечтает покорить Эверест.

Напомним, холостяк Заливако уже признался, какую девушку выберет на проекте.

Фото СТБ





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