27.65 / 27.85 32.92 / 33.32
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Плакала с ним от счастья»: бывшая супруга Андрея Богдана рассказала о браке с экс-главой ОП

20:19 6 марта 2021
Анна Богдан на шоу

Бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана стала одной из звезд первого эфира 11 сезона романтического реалити «Холостяк» на телеканале СТБ. Она решилась попробовать завоевать сердце 31-летнего харьковского бизнесмена, учредителя логистической компании Михаила Заливако, пишет НВ.

О своем бывшем девушка рассказала, что начало их отношений было сказкой, но спустя полтора года в браке пришло разочарование.

«Чтобы меня завоевать и удивить, он часто предпринимал интересные стратегии. Летали на воздушном шаре, запускал салюты, путешествия в разные страны мира. С ним я узнала, как это — плакать от счастья. Он мне подарил весь мир. Я мечтала попасть в Нью-Йорк, и он осуществил эту мечту. Свадьба была в райском месте — в Индонезии, на острове Бали. Все было просто сказочно. Но со временем сказка закончилась. Было сильное разочарование в человеке», — откровенничала брюнетка.

Она также призналась, что сама была инициатором разрыва отношений.

Анна работает в туристическй компании, и во время знакомства подарила Михаилу сертификат на активное времяпровождение, сообщив, что сама мечтает покорить Эверест.

Напомним, холостяк Заливако уже признался, какую девушку выберет на проекте.

Фото СТБ


89

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Оказались слишком разными: Олег Винник разводится с женой

Лиза Галкина

«С мамулечкой»: Лиза Галкина восхитила поклонников шикарными волосами

Владислав Гельзин

Президент украинского футбольного клуба обматерил судью в прямом эфире

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес рекламировала свои босоножки, но отвлекла подписчиков чересчур откровенным платьем

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер