Холостяк Заливако признался, какую девушку выберет на проекте
Участник нового сезона «Холостяка» Михаил Заливако, раскрывший ранее детали своей жизни, признался, какую девушку выберет на проекте. Молодой бизнесмен из Харькова говорит, что у него нет конкретного критерия, будет руководствоваться интуицией, эмоциями и чувствами. Михаил надеется, что среди девушек на проекте сможет встретить ту, с которой построит искренние отношения.
«Есть такое понятие „рersonality“. Личность! Она может быть в чем-то уникальной, потому что мы всегда останавливаем взгляд на том, чего никогда не видели, что нас цепляет. Мы всегда реагируем на что-то необычное. Идешь по городу, проехала желтая машина, и ты обратил на нее внимание. Так и здесь. Это все эмоции», — сказал Заливако в Instagram проекта.
Он надеется встретить не просто любимую женщину, но и партнера, с которым будет идти рука об руку, вместе развиваться.
Ранее Михаил Заливако рассказывал, что верит в любовь на проекте. За его сердце среди прочих участниц будет бороться бывшая жена Андрея Богдана. Поклонники шоу предполагают, что это будет самый горячий сезон.251
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter