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Шоу-бизнес

Холостяк Заливако признался, какую девушку выберет на проекте

12:05 2 марта 2021
Михаил Заливако

Участник нового сезона «Холостяка» Михаил Заливако, раскрывший ранее детали своей жизни, признался, какую девушку выберет на проекте. Молодой бизнесмен из Харькова говорит, что у него нет конкретного критерия, будет руководствоваться интуицией, эмоциями и чувствами. Михаил надеется, что среди девушек на проекте сможет встретить ту, с которой построит искренние отношения.

«Есть такое понятие „рersonality“. Личность! Она может быть в чем-то уникальной, потому что мы всегда останавливаем взгляд на том, чего никогда не видели, что нас цепляет. Мы всегда реагируем на что-то необычное. Идешь по городу, проехала желтая машина, и ты обратил на нее внимание. Так и здесь. Это все эмоции», — сказал Заливако в Instagram проекта.

Он надеется встретить не просто любимую женщину, но и партнера, с которым будет идти рука об руку, вместе развиваться.

Ранее Михаил Заливако рассказывал, что верит в любовь на проекте. За его сердце среди прочих участниц будет бороться бывшая жена Андрея Богдана. Поклонники шоу предполагают, что это будет самый горячий сезон.

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