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Шоу-бизнес

«Холостяк» Заливако признался в воровстве

11:15 5 февраля 2021
Михаил Заливако

Герой романтического шоу «Холостяк» 31-летний Михаил Заливако, обнаживший спортивный торс, дал первое интервью. Молодой бизнесмен рассказал каналу СТБ, какие девушки ему нравятся, какие отталкивают, рассказал о переломных моментах в жизни и признался в воровстве.

Михаил рассказал, что в 12-летнем возрасте получил серьезную травму — у него был перелом спины.

«Очень много было переосмыслений тогда и всего… в общем был переломным», — поделился Михаил.

Мужчина говорит, что всегда был уверенным в себе, если ставил себе цель, то «просто брал и делал». В этом и заключается секрет его успеха.

Также Заливако рассказал о самом дерзком поступке в его жизни. Оказывается, однажды он украл коня.

«В деревне коня украл. Не знаю или это дерзко, но было дело», — признался Михаил.

Сейчас самым главным в жизни он называет бизнес, его развитие. Но уверяет, что на проект пришел с серьезным намерением влюбиться и завести семью. Рассказал, что ему не нравятся девушки, которые ругаются матом.

«Я не люблю на самом деле, когда девушки ругаются матом. И мне всегда стает немножко не по себе. И опять же, это все может быть в шутках, но если это переходит какую-то грань, то мне очень некомфортно», — рассказал Михаил.

Напомним, новый сезон шоу «Холостяк» стартует на канале СТБ 5 марта. Его герой Михаил Заливако появится на вечеринке знакомств с котиком.

Поклонницы шоу предполагают, что это будет самый горячий сезон, Михаилу приписывают сексуальные отношения с участницами.

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