«Будет секс и не с одной»: новый «Холостяк» взбудоражил сеть

Участник нового сезона «Холостяка» Михаил Заливако, который пришел на шоу за искренней любовью, взбудоражил сеть. Поклонницы спортивного, накачанного мужчины обсуждают его и гадают, как он будет общаться с девушками на проекте.

Новую волну обсуждений вызвало фото Михаила в Instagram, на котором он позирует с ведущим Григорием Решетником.

«Не буду смотреть. Слышала, что холостяк ещё тот жеребец и не пропускает юбок. Вангую, что будет секс и не с одной на проекте», — написала в комментариях одна из подписчиц.

Михаил с юмором ответил на выпад, напросившись на маникюр.

Ранее Михаил Заливако рассказал, что очень серьезно относится к выбору спутницы и верит, что встретит ее в проекте.

«Я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком», — говорил Заливако.

Пока единственной парой украинского «Холостяка», сыгравшей реальную свадьбу, стали Никита Добрынин и Дарья Квиткова. Супруги ждут первенца.

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