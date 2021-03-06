«Мишутка лежит неправильно»: жена Павлика поделилась тревожными новостями

Молодая жена Виктора Павлика Катерина Репяхова продолжает делиться с фолловерами в соцсети, как проходит ее интересное положение и как она себя чувствует. Однако в этот раз ее сообщение, к сожалению, оказалось не очень радостным.

«Мишутка лежит неправильно. Передавливает мне почку», — написала она, добавив, что родные и друзья успокаивают, мол, до родов малыш может перевернуться.

Нашлись такие и среди подписчиц Катерины.

Также Репяхова показала свое фото с животиком и предложила мамочкам-роженицам «провести перекличку», добавив, что у нее наступил третий триметр беременности — 26 недель. Те с радостью откликнулись.

Напомним, Катерина с мужем отправились на отдых в Египет.

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