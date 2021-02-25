Беременная жена Павлика похвасталась роскошным отдыхом за границей

Певец Виктор Павлик с молодой беременной женой Екатериной, которая на днях хвасталась новеньким авто, улетели на море. Об этом она рассказала в Instagram.

Репяхова жаловалась, что за последний месяц очень устала. Набираться сил они отправилась за границу к морю. Красивым видом из окна номера отеля молодая женщина похвасталась в сети.

Также она показала просторный номер с большой кроватью, лаунж-зоной обеденным столом.

Недавно супруги отдыхали в спа-отеле в Одессе.

Не так давно Екатерина жаловалась на финансовые трудности. А Виктор рассказывал, что свой автомобиль приобрел в кредит.

Напомним, Екатерина и Виктор ждут мальчика. Реакцию мужа на пол ребенка Репяхова показала в сети.

Фото Instagram.com/repyahovakate

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