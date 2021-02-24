Беременная жена Павлика похвасталась новым авто

Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Павлик (Репяхова), которая ранее была вынуждена продать свой смарт-автомобиль из-за ожидаемого пополнения в семье, похвасталась новой машиной.

Фото авто она выложила в Instagram, написав, что с детства мечтала о «девчачьей, но не легковой» машине.

«Я зашла в салон увидела мою малышку и расплакалась. Со смартом, конечно, меня не переполняли такие эмоции, как сейчас», — пишет Екатерина. На фото она опирается на свою новенькую «Тойоту».

Недавно Екатерина показала реакцию мужа, узнавшего пол их будущего ребенка. Она выложила в сеть видео, на котором ее супруг открывает большой ящик с надписью «Мальчик? Девочка?», а из него вылетают синие и голубые воздушные шарики — у пары будет сын.

Фото со странички Екатерины Павлик в соцсетях.

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