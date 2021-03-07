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Шоу-бизнес

«Сидит всю жизнь на женских плечах»: Виктор Павлик нарвался на критику после жалоб на трудное материальное положение

11:03 7 марта 2021
Катя Репяхова и Виктор Павлик

Украинский певец Виктор Павлик решил «открыть душу» перед зрителями, рассказав о трудностях, с которыми сталкивается в последние месяцы. Сделать он это решил в интервью программе «Ужин с Дороти» на YouTube.

«Откровения певца» были посвящены конфликтам между женами, финансовым трудностям из-за пандемии, а также попыткам заработать средства для того, чтобы выжить с беременной женой.

По словам певца, из-за отсутствия концертов финансовое положение в его семье ухудшилось, поэтому он вынужден фактически «сидеть на шее» у жены, зарабатывающей своей страницей в Instagram.

Дров в огонь скандала подбрасывает и бывшая супруга, которая распространяет о нем не совсем лестные высказывания. Правда, за Витю заступается Катя, которая ставит на место экс-жену. Но постоянная перепалка между женами никак не придает хороших впечатлений о семье.

Неизвестно, какие цели преследовал певец своим интервью, но у зрителей о нем сложилось явно не лестное мнение: некоторые раскритиковали Павлика за попытки «жить за счет женщин», за «мелочность по отношению к матери» и т. д.

Напомним, накануне Катерина Павлик поделилась с фолловерами тревожными новостями о течении своей беременности.

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