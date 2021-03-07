Стала просто красавицей: «Валюха Будько» удивила новым образом
Российская актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько в сериале «Сваты», решила удивить женщин новым образом накануне 8 марта.
На одном из фан-аккаунтов появилось ее фото, где Татьяна перекрасила волосы в рыжий цвет и распустила их, улыбаясь при этом мило на камеру.
«Всем хорошего вечера», — говорится в подписи к фото.
Поклонники актрисы не поскупились на лестные комментарии для любимицы и засыпали Валюху теплыми и восхищенными словами.
«Вам прекрасного настроения и удачи во всех ваших делах. Творческих вершин! Не забывайте что Вы женщина и позвольте себе на день стать Королевой, отдохнуть и расслабиться», «Настоящая женщина! Не испорчена косметологами пластикой! Уважаю», — написали поклонники в комментариях под снимком.
Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что несмотря на противоречивую информацию, поступающую о завершении съемок сериала «Сваты», он, скорее всего, будет продолжен будущим летом.179
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