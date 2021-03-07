Стала просто красавицей: «Валюха Будько» удивила новым образом

Российская актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько в сериале «Сваты», решила удивить женщин новым образом накануне 8 марта.

На одном из фан-аккаунтов появилось ее фото, где Татьяна перекрасила волосы в рыжий цвет и распустила их, улыбаясь при этом мило на камеру.

«Всем хорошего вечера», — говорится в подписи к фото.

Поклонники актрисы не поскупились на лестные комментарии для любимицы и засыпали Валюху теплыми и восхищенными словами.

«Вам прекрасного настроения и удачи во всех ваших делах. Творческих вершин! Не забывайте что Вы женщина и позвольте себе на день стать Королевой, отдохнуть и расслабиться», «Настоящая женщина! Не испорчена косметологами пластикой! Уважаю», — написали поклонники в комментариях под снимком.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что несмотря на противоречивую информацию, поступающую о завершении съемок сериала «Сваты», он, скорее всего, будет продолжен будущим летом.

179

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter