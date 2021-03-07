«Отсняли восемь серий»: звезда «Сватов» Анна Кошмал рассказала о новом сезоне сериала

Несмотря на противоречивую информацию, поступающую о завершении съемок сериала «Сваты», он, скорее всего, будет продолжен будущим летом.

Об этом рассказала исполнительница роли Жени Ковалевой, украинская актриса Анна Кошмал.

В TikTok она разместила два видео, в одном из которых рассказала о том, что уже отснято восемь серий нового «мыла», и что оставшиеся четыре наверняка удастся доснять — с тем, чтобы завершить «сагу» достойно, как того хотел режиссер Андрей Яковлев.

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Также Аня рассказала поклонникам, кто же появится в новом сезоне.

«В седьмом сезоне будут все ваши любимые артисты — все! И Александр Феклистов, и Людмила Артемьева, и Татьяна Кравченко, и Федор Добронравов. Я тоже буду в седьмом сезоне. И Марина Сердешнюк, Евгений Капорин, и близнецы… будут. Все будут в седьмом сезоне! Не переживайте», — заявила Кошмал.



Как известно, седьмой сезон «Сватов» начали снимать еще в 2013 году, однако из-за многочисленных преград съемки постоянно приостанавливали. Конечно, главной причиной прекращения съемок стала агрессия РФ против Украины, также повлияли на процесс беременность Олеси Железняк — одной из главных героинь, которая играет роль Ларисы Буханкиной.

Затем инсульт перенес Федор Добронравов (Иван Будько), были сложности и проблемы и у других актеров.

Как известно, седьмой сезон «Сватов» должен стать для проекта последним.

Напомним, ранее актер Николай Добрынин (он же Митяй) посетовал, что после сериала ему пришлось забыть о серьезных ролях.

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