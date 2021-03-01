Как же без «Валюхи» и «Ивана Будько»? Актер «Сватов» опроверг информацию о закрытии сериала

Актриса Олеся Железняк, исполнившая в «Сватах» роль Ларисы Буханкиной, соседки Будько, заявила о том, что сериал будет закрыть, так как его седьмой сезон не удалось доснять.

Об этом она сказала в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

«Седьмой сезон — многострадальный. Он до сих пор не отснят… У некоторых актеров возникли проблемы с въездом в Украину и доснять сезон решили в Белоруссии. Планировалось, что съемки завершатся летом 2020 года, но сделать этого не позволила пандемия. „Сватов“ решили закрыть окончательно», — сказала она.

Олеся Железняк добавила, что никаких ссор на площадке не было, и актеры вместе с поклонниками ждали возобновления работы над седьмым сезоном сериала в 2021 году. На вопрос ведущего: «Официально вы закрылись, потому что не смогли доснимать?» актриса ответила утвердительно.

В то же время актер Александр Феклистов, сыгравший роль Сан Саныча, утверждает, что съемки все-таки возобновятся — и очень скоро.

«Нет, это не так», — ответил он на вопрос о закрытии сериала, пояснив, что съемки седьмого сезона не были завершены только из-за пандемии.

«Буквально сегодня меня попросили о занятости на лето», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.ру».

Как известно, в феврале 2020 года режиссер Андрей Яковлев в интервью одному из порталов рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» будет последним.

«Во-первых, мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет», — поделился постановщик.

Режиссер уточнил, что выход сериала запланирован на 2021 год.

Ожидается, что в предстоящих сериях появятся новые герои, например, директор сельского клуба Палыч, которого сыграет Михаил Трухин. Кроме того, персонажи попадут в Россию XIX века, а также вспомнят молодость и отгуляют свадьбу старшей внучки Жени и Джека. Помимо этого, в новом сезоне зрители смогут увидеть историю знакомства молодого Ивана Будько с его будущей супругой Валентиной. Специально для этого к съемкам было решено привлечь сына Федора Добронравова, а роль молодой Валентины, которую в сериале играет Кравченко, было решено доверить актрисе Дарье Рыбак.

В работе над проектом участвовали уже знакомые зрителям Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Александр Феклистов, Николай Добрынин и Анатолий Васильев, который не появлялся в «Сватах» после смерти своего героя уже десять лет. Предположительно, в новом сезоне он явится в сценах воспоминаний. В 2020 году ходили слухи, что седьмой сезон шоу покинула Людмила Артемьева. Позднее актриса в Instagram опровергла эту информацию.

Напомним, что сериал «Сваты», где украинская актриса Анна Кошмал сыграла внучку главных героев Женю Ковалеву, стал настоящим прорывом для актрисы в мир большого кино. В то же время Николай Добрынин не скрывает, что многие его знают именно по роли Митяя, поэтому о серьезных ролях артисту пришлось забыть.

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