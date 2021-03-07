27.68 / 27.83 32.99 / 33.30
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«В лице любимой»: сильно похудевшая Пугачева в красном капюшоне озадачила поклонников

15:59 7 марта 2021
Пугачева

В первое воскресенье весны семья Аллы Пугачевой отмечает праздник, который придумала когда-то сама Примадонна. Он символизирует любовь, обновление и возрождение.

Об этом в Instagram рассказал Максим Галкин. Он также поделился с фанатами свежим фото жены. 

«В лице любимой Аллы поздравляю всех женщин с первым воскресеньем весны, с праздником, когда-то придуманным Аллой, который символизирует любовь, обновление, возрождение!», — написал Галкин.

На снимке Алла Борисовна в красном капюшоне и с короткой стрижкой, которую она сделала совсем недавно.

Некоторые фанаты отметили, что Алла Пугачева сильно похудела, но им ее новый образ понравился.

Другие же начали беспокоиться, что легендарная певица не похожа на себя.

«Кто это?», «Алла на себя не похожа…», «Ну, не Алла Борисовна это», «Королевна! Но, что-то похудела», «Алла Борисовна на себя уже не похожа, а мы знаем ту, из прошлого», — прокомментировали фанаты.

В итоге же участники дискуссии сошлись во мнении, что перемены всегда к лучшему.

В праздничный день приехали фанаты Примадонны из городов России, Они поздравили Пугачеву, преподнесли ей желтые цветы, спели для любимой певицы.

Напомним, на вечеринке по случаю дня рождения модельера Вячеслава Зайцева Пугачеву подставили. Певице с мужем пришлось быстро покинуть праздник, сославшись на занятость.

Фото Instagram/maxgalkinru

186

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Оказались слишком разными: Олег Винник разводится с женой

Алла Пугачева чуть не расплакалась: Примадонну жестоко «подставили» на вечеринке

Алла Пугачева чуть не расплакалась: Примадонну жестоко «подставили» на вечеринке

Ирина Билык

«Проблема с сексом»: Ирина Билык рассказала об отношениях с Асланом Ахмадовым

Мурат и Лилия

Так просто Мурата не отдаст: «любовница» экс-супруга Ани Лорак стремительно экспериментирует со своей внешностью

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер