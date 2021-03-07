«В лице любимой»: сильно похудевшая Пугачева в красном капюшоне озадачила поклонников

В первое воскресенье весны семья Аллы Пугачевой отмечает праздник, который придумала когда-то сама Примадонна. Он символизирует любовь, обновление и возрождение.

Об этом в Instagram рассказал Максим Галкин. Он также поделился с фанатами свежим фото жены.

«В лице любимой Аллы поздравляю всех женщин с первым воскресеньем весны, с праздником, когда-то придуманным Аллой, который символизирует любовь, обновление, возрождение!», — написал Галкин.

На снимке Алла Борисовна в красном капюшоне и с короткой стрижкой, которую она сделала совсем недавно.

Некоторые фанаты отметили, что Алла Пугачева сильно похудела, но им ее новый образ понравился.

Другие же начали беспокоиться, что легендарная певица не похожа на себя.

«Кто это?», «Алла на себя не похожа…», «Ну, не Алла Борисовна это», «Королевна! Но, что-то похудела», «Алла Борисовна на себя уже не похожа, а мы знаем ту, из прошлого», — прокомментировали фанаты.

В итоге же участники дискуссии сошлись во мнении, что перемены всегда к лучшему.

В праздничный день приехали фанаты Примадонны из городов России, Они поздравили Пугачеву, преподнесли ей желтые цветы, спели для любимой певицы.

Напомним, на вечеринке по случаю дня рождения модельера Вячеслава Зайцева Пугачеву подставили. Певице с мужем пришлось быстро покинуть праздник, сославшись на занятость.

Фото Instagram/maxgalkinru

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