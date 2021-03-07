Алла Пугачева чуть не расплакалась: Примадонну жестоко «подставили» на вечеринке

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев отметил на прошлой неделе 83-летие, собрав на празднование всех своих друзей, в том числе впервые за долгое время вышедших в свет Аллу Пугачеву и Максима Галкина. К сожалению, начинавшаяся на позитивной ноте вечеринка в итоге обернулась скандалом, пишет ЭГ.

Выяснилось, что кто-то подсказал разбитому болезнью Паркинсона Зайцеву идею заработать на своём дне рождения, продавая билеты всем желающим за 15 тысяч рублей. За эти деньги людям сулили возможность сфотографироваться и даже пообщаться с Аллой Пугачевой, Львом Лещенко, Татьяной Михалковой, и другими.

Вот только самих звездных гостей об этом предупредить «забыли».

«Вячеслав Михайлович знал, что вечеринка платная. Ему посулили гонорар за вот всю эту историю с днем рождения — 300 тысяч», — признался репортерам заместитель генерального директора Дома моды Зайцева по имени Расул.

В итоге Примадонне с мужем на вечеринке не давали прохода. То и дело к паре подбегали полупьяные люди, которые тыкали в Аллу Борисовну пальцем и требовали совместный снимок — ведь «за все уплочено». Очевидцы говорят, что Пугачева просто опешила от такой подставы. Она сильно расстроилась, что ее решили использовать таким некрасивым образом, и чуть не расплакалась. В итоге певица с мужем быстро покинули вечеринку.

«Певицу Аллу Пугачеву жестоко подставили. В какой-то момент певица едва не заплакала. Она сбежала с вечеринки, не притронувшись к еде», — приводят издание журналистов одного из телеканалов.

Перед уходом исполнительница успела дать небольшое интервью. Примадонна пожелала имениннику здоровья, но посетовала на большую занятость — поэтому, якобы, остаться на празднике она не может.

Напомним, Пугачева все больше находит себя в детях — Гарри и Лизе, которые растут умными и талантливыми.



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